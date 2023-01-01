Пермские врачи призвали жителей края поберечь сердце Поделиться Твитнуть

Фаат Ахметгалеев

В России с 7 по 13 августа проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как напомнил главный внештатный специалист, кардиолог минздрава Пермского края Григорий Спасенков, заболевания сердца и сосудов являются глобальной проблемой, требующей незамедлительных мер для предотвращения и лечения. Ежегодно в России от патологий сердечно-сосудистой системы умирает около 1 миллиона человек, что составляет половину всех смертей в стране.

Медицинское сообщество в один голос утверждает, что здоровый образ жизни является главным фактором профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Это означает правильное питание, достаточную физическую активность, регулярные профилактические обследования для своевременного выявления заболеваний, а также отказ от вредных привычек.

Существенную роль в профилактике ССЗ играет отказ от курения и избегание чрезмерного употребления алкоголя. Курение является настоящей катастрофой для сердца, так как оно приводит к спазму периферических сосудов, повышению давления и свертываемости крови, а также учащению сердечных сокращений. Сигареты содержат множество вредных веществ, включая никотин и угарный газ, которые снижают уровень кислорода и вызывают хроническое кислородное голодание.

Регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, является важной составляющей профилактики ССЗ. Следует отметить, что федеральный проект «Здравоохранение» нацелен на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Состав питания также оказывает значительное влияние на состояние сердца и сосудов. Частое потребление жирных и жареных блюд, куриных яиц, соли и сахара может привести к ухудшению состояния сосудов и развитию опасных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и гипертоническая болезнь. Присутствие насыщенных жиров, кофеина, соли и сахара в организме приводит к сужению просветов сосудов, увеличивая нагрузку на сердце и вызывая артериальную гипертензию. Жирное мясо, кондитерский жир, продукты содержащие сахар и куриные яйца следует избегать или употреблять в небольших количествах (не более 1-2 в неделю).

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний также важно бороться с избыточным весом. Ожирение увеличивает риск развития патологий сосудов и сердца, поэтому необходимо регулярно контролировать вес и окружность талии для определения абдоминального ожирения. Индекс массы тела (IMT) не должен превышать 28,0, а окружность талии - 88 см у женщин и 102 см у мужчин.

Физическая активность играет также важную роль в профилактике ССЗ. Гиподинамия является одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия физкультурой и частое пребывание на свежем воздухе помогают активизировать кровообращение, укреплять сердце и сосуды, выводить "вредный" холестерин, насытить ткани кислородом и нормализовать обмен веществ.

Стрессы также могут оказывать негативное влияние на состояние сердца и сосудов. Нервное напряжение вызывает увеличение уровня адреналина, что приводит к учащенным сердечным сокращениям и спазму сосудов. Постоянное повышение артериального давления ускоряет износ миокарда и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы справиться со стрессом, рекомендуется проводить время на свежем воздухе, не реагировать бурно на неприятности, соблюдать режим труда и отдыха, получать положительные эмоции от хобби и общения с друзьями.

Контроль уровня холестерина и сахара в крови также является важным. Начиная с 30 лет, необходимо регулярно проверять уровень холестерина, который у здоровых людей не должен превышать 5 ммоль/л, а у больных с сахарным диабетом - 4-4,5 ммоль/л. Уровень сахара в крови также следует контролировать, начиная с 50 лет, и он не должен превышать 3,3-5,5 ммоль/л.

Важно также контролировать артериальное давление и своевременно его снижать. По данным статистики в России из-за артериальной гипертензии умирает около 100 тыс. человек.

Повышение АД приводит к развитию ИБС, инфарктов, инсультов и других патологий сердца и сосудов. Именно поэтому все люди должны регулярно контролировать показатели давления. Поводом для обязательного внепланового измерения АД могут стать такие признаки: головная боль или головокружение; шум в ушах; затрудненность дыхания; «мушки» перед глазами; тяжесть или боли в груди или сердце. При выявлении повышенных показателей АД метод по его снижению при помощи лекарственных средств должен подобрать врач.

Необходимо помнить также, что плановое прохождение диспансеризации и своевременное посещение кардиолога должно стать нормой для людей, находящихся в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов. Это же касается лиц, отмечающих повышение показателей АД при самостоятельном его измерении.

Как известно, профилактика бывает не только первичной, но и вторичной. Вторичная профилактика ССЗ проводится в том случае, когда заболевание уже выявлено. В рамках вторичной профилактики осложнений проводится программа диспансерного наблюдения, которую необходимо проходить регулярно.

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