Трём авиакомпаниям продлили допуски на полёты из Перми в Турцию и Узбекистан Перевозчики могут организовывать рейсы в Анталью, Стамбул и Самарканд Поделиться Твитнуть

В Росавиации подписан приказ о продлении допуска перевозчиков к выполнению регулярных международных рейсов из аэропорта Большое Савино (Пермь).

Так, авиакомпании «Победа» продлён временный допуск на рейсы в Анталию (Турция) с частотой перелётов до 14 раз в неделю. Авиакомпании «Ред Вингс» продлили допуск на рейсы в Стамбул (Турция) с частотой перелётов 3 раза в неделю. Временный допуск выдаётся на три месяца с возможностью автоматического продления.

Также «Ред Вингс» и компании «Северный ветер» продлили разрешения на полёты из Перми в Самарканд (Узбекистан) до конца сезона «Лето-2024». Перевозчики могут ставить в расписание по 2-3 рейса в неделю.





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