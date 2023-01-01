Пермская дзюдоистка завоевала серебряную медаль на Играх стран СНГ Поделиться Твитнуть

фото: минспорта Пермского края

Дзюдоистка из Пермского края Ксения Занозина завоевала серебряную медаль на II Играх стран СНГ. Это довольно представительный форум. В играх участвуют представители 22 стран. Соревнования проходят в Минске и продлятся по 15 августа. ​

В категории для спортсменок весом до 70 кг Занозиной удалось выйти в финал. Но главную схватку девушка из Чернушки проиграла коллеге по сборной, россиянке Валерии Соловей.

На третьем месте Виктория Суворова (Беларусь) и Зарина Бобоназарова (Узбекистан). ​

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