Андрей Стрельцов В Перми сборная России по баскетболу обыграла сборную Ирана Поделиться Твитнуть

Сборная России по баскетболу обыграла в УДС «Молот» сборную Ирана. Товарищеский матч на пермской площадке завершился со счётом 72:59 в пользу россиян.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой​ Андрей Мартюк. ​ Он сумел набрать 14 очков и сделать 9 подборов. ​

В составе гостей Мохаммад Амини стал самым результативным, набрав 17 очков. В целом матч прошёл при преимуществе сборной России, и она вновь победила на пермском паркете, продолжив славную традицию. ​

Уже 9 августа сборные команды встретятся вновь. Товарищеский матч вновь состоится в Перми.

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