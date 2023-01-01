На Пермь обрушился штормовой ветер На западе краевого центра возможен ливень Поделиться Твитнуть

Иван Петров

На Пермь обрушился штормовой ветер, жители Закамска и Орджоникидзевского района сообщают о шквале. В некоторых районах начинается дождь. Как сообщают в ГИС -Центре ПГНИУ, ливень возможен в западных районах города.

Ранее в МЧС по Пермскому краю сообщили, что 7 и 8 августа в некоторых районах региона ожидаются сильная гроза. Спасатели рекомендуют укрыться во время непогоды в капитальных строениях, не прятаться под деревьями, закрыть форточки, водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.