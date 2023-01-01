В небе над Пермью замечен беспилотник Информация доведена до органов ПВО Поделиться Твитнуть

Экипаж самолёта Cessna-172 доложил диспетчерам, что 6 августа наблюдал пролёт беспилотного летательного аппарата в районе пермского аэродрома Фролово. Напомним, использование БПЛА в настоящее время в регионе запрещено. Заявок на использование воздушного пространства не подавалось.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, сигнал «Режим» (означает особый статус реагирования для спецслужб, необходимый для идентификации летательного средства) не объявлялся.

Информация была доведена до органов ПВО, МВД и ФСБ. Правоохранители выясняют, был ли факт несанкционированного полёта беспилотника.





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