Алёна Бронникова Полиция Перми нашла вора, рассыпавшего гвозди по пути от места преступления до дома Злоумышленник пытался украсть машину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми злоумышленника нашли по гвоздям, которые он рассыпал по дороге домой от места преступления. В краевом МВД рассказали о подробностях происшествия.

Безработный молодой человек 20 лет решил покататься на припаркованной рядом с частным домом по ул. Лбова машине, хозяйка которой оставила ключи в замке зажигания. Однако он не справился с управлением и въехал в столб. После этого он похитил из автомобиля сварочный аппарат, шуруповерт, перфоратор, дрель, рубанок и коробку гвоздей.

Утром хозяйка обнаружила повреждённую машину в квартале от своего дома и обратилась в полицию. Сотрудники ведомства обнаружили на месте преступления рассыпанные гвозди, которые вели прямо к дому подозреваемого. При обыске у молодого человека обнаружили украденные инструменты. Он признался в содеянном, а похищенное вернули владелице.

«Общий ущерб для потерпевшей составил 33 тыс. руб. Дознанием возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения" и ч. 1 ст. 158 "Кража" УК РФ», — сообщает пресс-служба МВД.

В правоохранительных органах также напоминают о мерах предотвращения краж из автомобилей. Владельцам рекомендуется оставлять своё имущество на охраняемых стоянках, оборудовать транспортные средства противоугонными системами, не оставлять внутри ключи и ценные вещи и закрывать двери и окна.





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