Алёна Бронникова В посёлке Углеуральский построят современные котельные Более 3 тыс. чел. будут обеспечены качественной системой теплоснабжения Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В п. Углеуральский Пермского края завершается модернизация системы теплоснабжения за счёт федеральных средств, привлечённых из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщает краевое правительство, для этого была разработана проектно-сметная документация в рамках региональной программы.

Прежняя котельная в посёлке была построена в 1980-е годы, на сегодняшний день она выработала свой ресурс. Кроме того, она не позволяет регулировать подачу тепла, вследствие чего объекты теплоснабжения не могут выполнять требования энергоэффективности.

Сейчас подрядчик устанавливает новые четыре блочно-модульные котельные с общей мощностью 29,5 Гкал/ч. По данным пресс-службы правительства Прикамья, реализация данного проекта позволит снизить избыточную мощность теплоснабжения на 80%, расходы на топливо и содержание, а также повысить надёжность и качество услуги для 3 тыс. местных жителей и семи социально важных объектов.

«Современные источники теплогенерации позволять снизить аварийность и по предварительным расчетам экономить около 10 млн руб. в год», — отметил вице-пермьер регионального правительства Андрей Кокорев.

Как рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, это первый проект, реализуемый в рамках программы по модернизации. Общая стоимость работ по обновлению всех объектов ЖКХ в Углеуральском составила 185 млн руб., из них более 142,5 млн руб. были выделены из федерального бюджета. В прошлом году на строительство и реконструкцию теплосетевых объектов в Лысьве, Перми, Верещагино и п. Углеуральском выделили средства в размере 2,21 млрд руб.





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