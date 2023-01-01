В трёх районах Перми в ближайшие две недели отключат воду Поделиться Твитнуть

В ближайшие две недели в Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми будут проводиться работы по аварийно-восстановительному и планово-ремонтному обслуживанию сетей водоснабжения. В результате этого в указанные даты и время будет производиться отключение воды в некоторых домах. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В четверг, 9 августа, с 9:00 до 9:00 10 августа будет отключение воды в домах по ул. Блюхера и ш. Космонавтов.

В пятницу, 10 августа, с 9:00 до 13:00 без воды останутся жильцы дома на ул. Гайвинской.

А в следующую субботу, 19 августа, с 10:00 до 10:00 20 августа будет отключение воды в домах по улицам Грачёва, Индустриализации, Инженерной, КИМ, Лебедева, Металлистов, Николая Быстрых, Никулинской, Хрустальной, Циолковского и Чехова.

Номера домов, где будет отключаться вода, опубликованы на сайте коммунального оператора.

«Просим жителей данных районов запастись достаточным количеством воды», — обратились к горожанам в «Новогор-Прикамье».

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