В Пермском крае загорелся автобус, который следовал в Соль-Илецк Площадь возгорания составила 18 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В районе п. Новый Пермского МО на трассе Пермь—Оса загорелся автобус, следовавший из краевого центра в Соль-Илецк. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошёл 6 августа в 6 часов утра.

Площадь возгорания составила 18 кв. м, предварительная причина: неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Погибших и травмированных в результате ДТП нет.

В ведомстве добавили, что к тушению возгорания было привлечено четверо пожарных и две единицы техники.

фото: Плохие новости Пермь

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