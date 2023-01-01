Пассажиропоток на субсидируемых авиарейсах в Прикамье вырос в 3,3 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые полгода 2023 года пассажиропоток на субсидируемых правительством края внутренних рейсах по сравнению с АППГ вырос в 3,35 раза и составил почти 62,4 тыс. человек. Об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

В ведомстве напомнили, что в этом году за счёт средств бюджета региона субсидируются перелёты в 16 городов, среди них Самара, Казань, Минеральные Воды, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Уфа, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Когалым. Помимо этого, субсидиями поддерживается и одно международное направление — между Пермью и Минском. На нём за 6 месяцев 2023 года пассажиропоток составил 3,8 тыс. человек.

На финансирование субсидируемых маршрутов из краевой казны в 2023 году направлено более 262 млн руб.

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