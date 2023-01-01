В Кунгуре ищут пропавшую несколько дней назад молодую женщину Поделиться Твитнуть

фото: Регион 59

Волонтёры поискового отряда «Регион59» просят помочь в розыске 29-летней жительницы Кунгура Прикамья Ольги Колпакой. Она ночью с 3 на 4 августа ушла из дома и с тех пор её местонахождения неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, голубые глаза, русые волосы ниже плеч. Девушка была одета в джинсовые шорты и серую футболку, с собой у пропавшей был белый рюкзак.

Любую информацию просят передавать в полицию по телефону 02 или волонтёрам по телефонам 8-912-880-41-60 и 8-958-244-12-84.

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