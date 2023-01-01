В Перми у причала столкнулись два теплохода со 160 пассажирами Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 6 августа, в Перми прогулочный теплоход «Москва 210» со 160 пассажирами на борту столкнулся со швартовым теплоходом «Козьма Минин», после чего навалился на причальную стенку. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В ведомстве добавили, что инцидент произошёл в вследствие технической неисправности речного трамвайчика — у него отказал редуктор правого двигателя.

Пострадавших нет.

Пермской транспортной прокуратурой и Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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