Рейс из Москвы в Пермь задержан из-за украинского беспилотника Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» №1768 вылетит из Шереметьево в Пермь в 16:40 по московскому времени. Такая информация значится на табло московского аэропорта. По расписанию самолёт должен был уже вылететь (в 15:15 мск). Задержка вызвана временным ограничением работы столичных аэропортов утром 6 августа.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, около 11 час. была пресечена попытка прорыва на Москву украинского беспилотника.

После объявления воздушной тревоги закрылся аэропорт Внуково, а многие рейсы перенаправили в Домодедово и Шереметьево. В связи с этим вылет более 40 рейсов, в том числе пермского, были задержаны.

БПЛА был сбит силами ПВО в районе Подольска. В настоящее время все столичные аэропорты работают в штатном режиме.

Добавим, что вылет рейса №1769 из Перми в Москву также задержан до 21:35.

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