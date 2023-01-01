Андрей Стрельцов «Звезда-2005» вышла в полуфинал Кубка страны В одной четвертой финала пермские футболистки обыграли соперниц из Ростова Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ЖФК "Звезда-2005" Пермь" на сайте "ВКонтакте"

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» продолжает бороться за почётный трофей. На стадии одной четвертой финала пермская команда обыграла ЖФК «Ростов» с крупным счётом.

Первый гол «звёздочки» забили уже на четвёртой минуте, когда после розыгрыша углового Анастасия Шведова переправила мяч в ворота гостей. В начале второго тайма Наталья Осипова забила второй мяч для своей команды. На 83-й минуте Анастасия Акимова после удара с линии штрафной поставила точку в матче. В итоге победа «Звезды-2005» 3:0.









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