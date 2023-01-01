Алёна Бронникова В здании новой поликлиники в Сиве разместились несколько подразделений районной больницы Учреждение рассчитано на 120 посещений в смену Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В селе Сива Пермского края открылось здание новой поликлиники по ул. Кутузова, 20 на 120 посещений в смену. Учреждение входит в состав центральной районной больницы. Губернатор региона Дмитрий Махонин 4 августа сообщил в своём telegram-канале о том, что поликлиника начала приём пациентов.

В двухэтажном корпусе общей площадью 4,38 тыс. кв. м разместились отделение скорой медицинской помощи, стоматологическая служба, процедурный, физиотерапевтический, рентген- и УЗИ-кабинеты, а также аптека. К поликлинике прикреплены более 12,3 тыс. взрослых и детей. Приём ведут терапевты, хирурги, дерматовенеролог, фтизиатр, эндкринолог и другие специалисты, отмечают в Минздраве Пермского края.

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень рассказала, что новое здание поликлиники в Сиве возведено взамен нескольких корпусов, построенных более 100 лет назад.

«Теперь все они будут вести приём в одном просторном, современном и комфортном помещении, что удобно в первую очередь самим пациентам. Мы же, со своей стороны, заинтересованы провести системную работу по укреплению кадрового состава поликлиники», — отметила глава ведомства.

Учреждение построено в рамках краевой Адресной инвестиционной программы (АИП), при софинансировании из федерального и муниципального бюджетов. Стоимость составила более 486 млн руб. Кроме того, Сивинская ЦРБ находится в территории, на которую распространяется действие федеральной программы «Земский доктор/фельдшер» и региональной — «Медицинские кадры Прикамья». Эти программы позволяют привлекать специалистов в учреждения здравоохранения региона, благодаря финансовой поддержке из бюджетов России и края и комфортным условиям работы.

Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что в удалённых территориях уровень медицины должен быть не ниже, чем в Перми, а в медучреждениях необходимо создать комфортные условия для пациентов и сотрудников. Сейчас в Прикамье ведётся комплексная работа по развитию системы здравоохранения. Медицинскую помощь оказывают свыше 2 тыс. объектов.









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