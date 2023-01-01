Алёна Бронникова В центре Перми иномарка насмерть сбила девушку Погибшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора Поделиться Твитнуть

На перекрёстке улиц Монастырская и Осинская, у Пермской соборной мечети, водитель иномарки насмерть сбил девушку. По информации telegram-канала «Полиция Прикамья», ДТП произошло 5 августа в 4:50 утра.

«Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», допустил наезд на девушку 1999 года рождения, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась», — сообщает ведомство.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства.





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