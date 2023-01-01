Следком начал проверку после гибели мужчины в акватории Камского водохранилища Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины в акватории Камского водохранилища в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошёл в поселке Пожва Юсьвинского округа. В состоянии алкогольного опьянения мужчина начал купаться в Камском водохранилище, рядом с которым установлены запрещающие купание знаки. В результате пермяк утонул.

Следователи провели осмотр места произошедшего, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит проверку по факту утопления.

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