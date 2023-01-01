В Перми вторые сутки ищут пенсионерку, которая ушла в Черняевский лес К горожанам обратились с просьбой помочь в поисках Поделиться Твитнуть

фото: Регион 59

Как сообщили в поисковом отряде «Регион 59», в Перми пропала 76-летняя Галина Баженова. Днём 3 августа она ушла из дома по ул. Братьев Игнатовых на прогулку в Черняевский лес и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения ,волосы седые. Была одета в спортивную тёмно-розовую кофты, полосатые штаны, чёрные ботинки.

Всех, кому что либо известно о местонахождении женщины, просят звонить в полицию или волонтёрам 8-912-880-41-60, 8-958-244-12-84.

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