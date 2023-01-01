Победители регионального этапа конкурса «Лидеры России» в августе встретятся с губернатором Пермского края Они будут представлять свои предложения по повышению привлекательности Прикамья для молодёжи Поделиться Твитнуть

Участники конкурса «Лидеры России» сформировали команды и начали проходить региональный этап, который включен в программу конкурса впервые. В этом этапе участвуют 3009 управленцев из всех регионов России и еще 23 стран, которые успешно прошли дистанционный этап и подтвердили свои знания на контрольном тестировании.

Задачу для участников регионального этапа в Прикамье поставил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он предложил им разработать и представить предложения по повышению привлекательности Прикамья для молодежи, чтобы они чувствовали себя комфортно и находили себя в этом регионе. Губернатор отметил, что региональные власти уже ведут системную работу по созданию комфортных условий для самореализации молодежи, но они также готовы принимать предложения и идеи от молодежных сообществ и экспертов.

И.о. руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Баландина более подробно объяснила суть задачи. Она отметила, что около трети опрошенной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в Прикамье стремятся поменять место жительства, причем около 15% из них рассматривают возможность уехать за границу. Около 40-45% молодежи рассматривают возможность переезда в Пермь или другие крупные города центральных регионов страны. Однако Юлия Баландина отметила, что часто молодежь не выбирает конкретный регион, а просто не выбирает свой край, считая, что где-то будет лучше. Она также отметила, что у молодежи нет достаточно информации о возможностях для самореализации в регионе, и они не чувствуют потребности в развитии в Пермском крае. Цель задачи состоит в том, чтобы показать преимущества региона и сделать их очевидными для молодежи.

Конкурсанты будут работать над решением этой задачи в командах до 9 августа. Затем их решения будут оценены экспертами, и наиболее эффективные предложения будут представлены губернатору Пермского края.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. Пятый сезон проекта стартовал в апреле 2023 года, и за все время на участие в конкурсе было подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

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