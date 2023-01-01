Алёна Бронникова Пермский пороховой завод через суд вернул территорию, занимаемую иностранной компанией Суд удовлетворил иск Росимущества к «Соленис Технолоджис МСП» Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Прикамья 3 августа удовлетворил иск Росимущества об освобождении арендуемого производственного корпуса иностранной компанией «Соленис Технолоджис МСП» на территории Пермского порохового завода и его возврате предприятию. Резолютивная часть решения суда опубликована в электронной картотеке дел.

Иск Росимущества был встречным. Ранее «Соленис Технолоджис МСП» подала иск к Росреестру и заводу, требуя провести госрегистрацию договора аренды. Росимущество было привлечено к делу в качестве третьего лица.

Напомним, 30 декабря 2022 года в Арбитражный суд Пермского края поступил иск Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) к компании «Соленис Технолоджис МСП». Ведомство потребовало освободить арендуемые площади на территории Пермского порохового завода. В январе текущего года суд приступил к рассмотрению дела.

Росимущество полагает, что иностранная компания занимает помещения незаконно. Такой вывод в ведомстве сделали на том основании, что договор капитализированной арендной платы, подписанный «Соленис Технолоджис МСП» и пороховым заводом, не прошёл госрегистрацию. Поэтому он считается незаключённым.

Компания «Соленис Технолоджис МСП» арендует у Пермского порохового завода помещения с 1995 года. Она занимается производством порошкообразных реагентов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака».





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