Алёна Бронникова С Комсомольского проспекта в Перми убирают все киоски с кофе и мороженым Причиной требований стал приказ властей об ОКН Поделиться Твитнуть

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В центре Перми власти заставляют демонтировать все киоски с кофе и другие нестационарные торговые объекты (НТО) вдоль Комсомольского проспекта. Связано это с требованиями регионального законодательства об охране объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ государственной инспекции Пермского края начал действовать ещё в 2018 году.

Согласно документу, в границах Компроса, внесённого в 2016 году в перечень ОКН, запрещено размещать НТО, кроме летних кафе при стационарных заведениях, фуд-траков, лотков, киосков по продаже печатной продукции и автоматов по продаже воды и безалкогольных напитков, сообщает 59.ru. В списке исключений отсутствуют киоски с кофе и мороженым.

Особая ситуация связана с площадкой перед бывшим кинотеатром «Октябрь». На этом участке нельзя размещать НТО, так как он попадает в границы другого ОКН — «Городской сад», то есть Парк им. Горького. Здесь разрешается установка только газетного киоска, исключительно вплотную к ограждению.

Собственники НТО сейчас пытаются оспорить решения районной администрации о демонтаже. Они видят в этом ограничение предпринимательской деятельности и добиваются внесения изменений некоторых пунктов в документах о Комсомольском проспекте. Некоторые судебные процессы уже завершились не в пользу предпринимателей.





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