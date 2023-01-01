Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что посмотреть и где побывать 4–11 августа Поделиться Твитнуть

Начался последний месяц лета, а фестиваль «Город встреч» и фестивальный марафон в целом продолжаются. На этой неделе – этнический фестиваль и фестиваль исторической реконструкции, традиционный праздник сбора урожая и фестиваль колокольных звонов и духовной музыки, фестиваль уличной культуры и благотворительный open-air фестиваль «Ночь на улице». В Перми можно будет увидеть перформативное шоу о течении времени, концертную программу «От Баха до джаза» и совершить книжное «Путешествие по Перми».

Фестиваль пермского этноса «Биармия» (0+), включающий творческие локации этнографического, сценического и экспериментального фольклора, пройдёт на берегу Камы в окрестностях Соликамска. Открытие фестиваля состоится 4 августа в 20:00 – гостей ждут выступление коллективов музыкального проекта «Овсянка» (Пермь) и группы «Северная миля» (Ижевск), йога на закате, кинотеатр под открытым небом и посиделки у костра. 5 августа выступят фольклорный коллектив «Пелысёк» и этно-электронный проект «Туригум» (Кудымкар), фольклорный коллектив «Благодать», который проведёт реконструкцию свадебного обряда, вокалистка Виктория Корлякова из Чернушки, этно-электронный проект «Дух времени», вокалистки электро-фолк-проекта «Варья», фолк-группа «Биарма», фолк-рок-проект «Начни с начала» и группа «Ворония». Также в программе огненное шоу, творческие мастерские, средневековый лагерь по литью с печами и огнём, детские площадки «Чудо-люди» и «Сказкин шатёр». Кроме этого, гостей ждёт новая площадка «Люди духа»: здесь можно будет попрактиковать цигун, развить чакровое дыхание, а также попытаться перепрограммировать своё подсознание.

Деревня Толстик, Соликамский городской округ, 4 и 5 августа

В рамках «зонтичного» фестиваля «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми, состоится этнокультурный фестиваль «Обряды-наряды» (0+).

Фестиваль «Обряды-наряды» – это возможность поделиться знаниями от настоящих носителей народной культуры, показать её красоту и иммерсивность.

Открытие фестиваля состоится 5 августа в 14:00. Зрителей ждут уроки мастеров обработки дерева и камня, ремесленный проект «Игра в глину», обряды сватовства, снаряжения русской, коми-пермяцкой, удмуртской, татарской невесты с участием фольклорных и этнографических коллективов Пермского края – обряды будут проводиться прямо в толпе, на лужайках эспланады. Также в этот день пройдут мастер-классы ремесленников и презентация национальных кухонь. Все желающие смогут принять участие в беседе об уральских нарядах с историком и коллекционером Вячеславом Печняком (Екатеринбург) и увидеть несколько дефиле: будут показаны коллекции этнической одежды (подлинной и реконструированной) из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Перми, а также авторские коллекции Оксаны Горанковой, Марины Вилисовой, Лены Стариковой, Веры Механошиной, Ольги Величко и других дизайнеров.

На следующий день, 6 августа, также пройдут многочисленные ремесленные мастер-классы и лекции. Кроме того, можно будет послушать сказки от мастеров и рукодельников, принять участие в игре-путешествии «Парма-квест», поводить хороводы и увидеть презентацию путеводителя «В сердце Пармы». Ещё одна «изюминка» «Обрядов-нарядов» – видеомэппинг с использованием исторического фото из нового альбома «Коми-пермяки на фотографиях ХХ века», подготовленного под руководством профессора Александра Черных.

Оба дня зрителей ждёт насыщенная музыкальная программа: 5 августа в 14:00 пройдёт шоу этнических барабанов Splash (Уфа), в 18:00 выступят Эдуард Андриянов & VJ Nerpa (Пермь), в 19:00 – этнопроект Hazina (Уфа), в 20:00 – Партизан FM (Москва), а в 21:00 – Zventa Sventana (Москва). 6 августа пройдут выступления Ирины Пыжьяновой (Ярославль), Iva Nova (Санкт-Петербург), Zakaria (Казань) и «ОРЗА» (Пермь). В заключение 6 августа в 21:30 зрители увидят спектакль театра Power of Fire (Сыктывкар) «Легенды Севера /Сказание о Кудым-Оше».

Городская эспланада, 5 и 6 августа

«Хохловка» приглашает на фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (6+). В программе – поединки турнира Parma Challenge, детский турнир по фехтованию, народные игры, солдатские сказки, а также многочисленные мастер-классы по изготовлению из подручных материалов мечей, щитов, кольчуг и других атрибутов Средневековья. В течение обоих дней на территории музея выступят театры «Рейнеке» (Санкт-Петербург) и «Мистерион» (Москва), странствующие музыканты ансамбля «Алкантар» (Москва), а также фольклорные коллективы Пермского края.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 5 и 6 августа с 11:00 до 18:00

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В Усолье пройдёт XVII Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» (0+). В программе: гала-концерт профессиональных звонарей, выступления творческих коллективов и исполнителей духовной музыки, выставки, ярмарка, встречи с интересными людьми, презентации церковной утвари и ремесленных изделий. Помимо этого, гостей ждут катания на лошадях, поэтические чтения, кулинарные викторины и многое другое.

Усолье, Соборная площадь, 5 августа с 12:00

Ещё один фестиваль ждёт гостей в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа. Там пройдёт традиционный праздник сбора урожая «Зажинки» (0+). Это обряд начала уборки урожая, получивший признание как неповторимый элемент культурного наследия села Архангельское. Событие проходит ежегодно и стало уникальным, объединив традиции уборки урожая с элементами фольклора, культуры и искусства. Это площадка для демонстрации традиций, ремёсел, кулинарных изысков и национальных особенностей. В этом году программа праздника включает конкурс жнецов, конкурс хлеба «Виль нянь» и национального напитка «Сук ырӧш», концерты, мастер-классы, «Сказки-помазки» для детей и многое другое.

Деревня Чинагорт Архангельского сельского поселения Юсьвинского района, 5 августа с 11:00

В эти выходные в Березниках пройдёт фестиваль уличной культуры «Улица 59» (0+). Зрители побывают на состязаниях по экстремальным видам спорта и на выступлениях фитнес-клубов, смогут испытать свои силы в скалолазании и на полосе препятствий, окунутся в атмосферу уличной танцевальной и вокальной культуры, ретро-атмосферу с фотосушкой и «прокачанными» автомобилями.

Березники, Комсомольский парк, 5 и 6 августа с 16:00 до 21:00

«Промысловые тропы» (0+) ждут гостей на фестивале в посёлке Промысла. Каждый желающий может попробовать себя в традиционном уральском промысле: мытье золота, резьбе по камню и дереву, косьбе травы, вязанию веников, заготовке целебных трав, изготовлению кукол-оберегов и талисманов. Традиционно будет работать выставка-ярмарка «Промысловые ряды», кафе «Пиканочка», а праздничную атмосферу помогут создать балагуры и частушечники, сказители и плясуны, а также исполнители на народных инструментах.

Промысла, Горнозаводский ГО, 5 августа с 13:30

В Перми пройдёт перформативное шоу о течении времени Idomodels show (16+) – показ коллекций концептуальной одежды российских дизайнеров, видеоарт, экспериментальная хореография и электронная музыка.

Частная филармония «Триумф», 11 августа в 20:00

Солист Карельской государственной филармонии Александр Новосёлов, солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская и исполнитель на духовых инструментах, пермский музыкант Константин Березин выступят с программой «От Баха до джаза» (6+). Зрители услышат произведения разных эпох и стилей: от барокко до современных джазовых композиций – Бах, Бём, Уэсли, Римский-Корсаков, Ленц, Морриконе, Бре, Михель, Балайе.

Органный концертный зал, 10 августа в 19:00

До конца августа в «Горьковке» можно увидеть «Путешествие по Перми» (16+) – книги с красочными иллюстрациями. Среди экспонатов – фотоальбомы «Пермь. Три столетия» и «Пермь 300», сборник «Пермь: 300-летняя история в документах и лицах» и путеводитель «Пермь. Пермский край», а также книги о культурных учреждениях города: Пермской художественной галерее, Пермском театре юного зрителя, музеях и т.д.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 августа

В программе благотворительного open-air фестиваля «Ночь на улице» (16+) – музыка от пермских диджеев, катание на сапах, множество мастер-классов, маркет, просмотр фильмов в спальниках и фудмаркет. Часть вырученных средств пойдёт на работу проектов «Территории передышки» и поддержку людей, переживающих бездомность.

SUP-станция на городском пляже (ул. 2-я Камская, 31/5), 5 августа в 16:00

Фестиваль «Общественные гостиные» (0+) будет включать несколько десятков событий в разных районах города, в том числе Дворовый фестиваль (0+). Все желающие смогут поиграть в любимые игры из детства, лучше узнать историю города и вместе с соседями сделать что-то полезное для своего района. Первым событием станет мастер-класс по созданию деревянных мишек (0+) на память о юбилее города. В 10:00 и 11:30 пройдут мастер-классы для детей 5-8 лет, в 16:00 — для ребят 7-10 лет, а в 18:00 — для детей 8-12 лет. Фестиваль продолжится 12 августа.

Общественный центр «Нагорный», ул. Геологов, 1, 11 августа с 10:00

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