Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Что посмотреть и где побывать 4–11 августа
Начался последний месяц лета, а фестиваль «Город встреч» и фестивальный марафон в целом продолжаются. На этой неделе – этнический фестиваль и фестиваль исторической реконструкции, традиционный праздник сбора урожая и фестиваль колокольных звонов и духовной музыки, фестиваль уличной культуры и благотворительный open-air фестиваль «Ночь на улице». В Перми можно будет увидеть перформативное шоу о течении времени, концертную программу «От Баха до джаза» и совершить книжное «Путешествие по Перми».
Фестиваль пермского этноса «Биармия» (0+), включающий творческие локации этнографического, сценического и экспериментального фольклора, пройдёт на берегу Камы в окрестностях Соликамска. Открытие фестиваля состоится 4 августа в 20:00 – гостей ждут выступление коллективов музыкального проекта «Овсянка» (Пермь) и группы «Северная миля» (Ижевск), йога на закате, кинотеатр под открытым небом и посиделки у костра. 5 августа выступят фольклорный коллектив «Пелысёк» и этно-электронный проект «Туригум» (Кудымкар), фольклорный коллектив «Благодать», который проведёт реконструкцию свадебного обряда, вокалистка Виктория Корлякова из Чернушки, этно-электронный проект «Дух времени», вокалистки электро-фолк-проекта «Варья», фолк-группа «Биарма», фолк-рок-проект «Начни с начала» и группа «Ворония». Также в программе огненное шоу, творческие мастерские, средневековый лагерь по литью с печами и огнём, детские площадки «Чудо-люди» и «Сказкин шатёр». Кроме этого, гостей ждёт новая площадка «Люди духа»: здесь можно будет попрактиковать цигун, развить чакровое дыхание, а также попытаться перепрограммировать своё подсознание.
Деревня Толстик, Соликамский городской округ, 4 и 5 августа
В рамках «зонтичного»
фестиваля «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми, состоится
этнокультурный фестиваль «Обряды-наряды» (0+).
Фестиваль
«Обряды-наряды» – это возможность поделиться знаниями от настоящих носителей
народной культуры, показать её красоту и иммерсивность.
Открытие
фестиваля состоится 5 августа в 14:00.
Зрителей ждут уроки мастеров обработки дерева и камня, ремесленный проект «Игра
в глину», обряды сватовства, снаряжения русской, коми-пермяцкой, удмуртской,
татарской невесты с участием фольклорных и этнографических коллективов
Пермского края – обряды будут проводиться прямо в толпе, на лужайках эспланады.
Также в этот день пройдут мастер-классы ремесленников и презентация
национальных кухонь. Все желающие смогут принять участие в беседе об уральских
нарядах с историком и коллекционером Вячеславом Печняком (Екатеринбург) и
увидеть несколько дефиле: будут показаны коллекции этнической одежды (подлинной
и реконструированной) из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Перми, а также
авторские коллекции Оксаны Горанковой, Марины Вилисовой, Лены Стариковой, Веры
Механошиной, Ольги Величко и других дизайнеров.
На следующий день, 6
августа, также пройдут многочисленные ремесленные мастер-классы и лекции. Кроме
того, можно будет послушать сказки от мастеров и рукодельников, принять участие
в игре-путешествии «Парма-квест», поводить хороводы и увидеть презентацию
путеводителя «В сердце Пармы». Ещё одна «изюминка» «Обрядов-нарядов» –
видеомэппинг с использованием исторического фото из нового альбома
«Коми-пермяки на фотографиях ХХ века», подготовленного под руководством
профессора Александра Черных.
Оба дня зрителей ждёт
насыщенная музыкальная программа: 5 августа в 14:00 пройдёт шоу этнических
барабанов Splash (Уфа), в 18:00 выступят Эдуард Андриянов & VJ Nerpa
(Пермь), в 19:00 – этнопроект Hazina (Уфа), в 20:00 – Партизан FM (Москва), а
в 21:00 – Zventa Sventana (Москва). 6 августа пройдут выступления Ирины
Пыжьяновой (Ярославль), Iva Nova (Санкт-Петербург), Zakaria (Казань) и «ОРЗА»
(Пермь). В заключение 6 августа в 21:30 зрители увидят спектакль театра Power of
Fire (Сыктывкар) «Легенды Севера /Сказание о Кудым-Оше».
Городская эспланада, 5 и
6 августа
«Хохловка»
приглашает на фестиваль
исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (6+). В программе – поединки турнира
Parma Challenge, детский турнир по фехтованию, народные игры, солдатские
сказки, а также многочисленные мастер-классы по изготовлению из подручных
материалов мечей, щитов, кольчуг и других атрибутов Средневековья. В течение
обоих дней на территории музея выступят театры «Рейнеке» (Санкт-Петербург) и
«Мистерион» (Москва), странствующие музыканты ансамбля «Алкантар» (Москва), а
также фольклорные коллективы Пермского края.
Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка», 5 и 6 августа с 11:00 до 18:00
В
Усолье пройдёт XVII Международный
фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» (0+). В программе: гала-концерт профессиональных
звонарей, выступления творческих коллективов и исполнителей духовной музыки,
выставки, ярмарка, встречи с интересными людьми, презентации церковной утвари и
ремесленных изделий. Помимо этого, гостей ждут катания на лошадях, поэтические
чтения, кулинарные викторины и многое другое.
Усолье,
Соборная площадь, 5 августа с 12:00
Ещё
один фестиваль ждёт гостей в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа. Там
пройдёт традиционный праздник
сбора урожая «Зажинки» (0+). Это
обряд начала уборки урожая, получивший признание как неповторимый элемент
культурного наследия села Архангельское. Событие проходит ежегодно и стало
уникальным, объединив традиции уборки урожая с элементами фольклора, культуры и
искусства. Это площадка для демонстрации традиций, ремёсел, кулинарных изысков
и национальных особенностей. В этом году программа праздника включает конкурс
жнецов, конкурс хлеба «Виль нянь» и национального напитка «Сук ырӧш», концерты,
мастер-классы, «Сказки-помазки» для детей и многое другое.
Деревня Чинагорт Архангельского сельского поселения Юсьвинского района, 5 августа с 11:00
В
эти выходные в Березниках пройдёт фестиваль
уличной культуры «Улица 59» (0+).
Зрители побывают на состязаниях по экстремальным видам спорта и на выступлениях
фитнес-клубов, смогут испытать свои силы в скалолазании и на полосе препятствий,
окунутся в атмосферу уличной танцевальной и вокальной культуры, ретро-атмосферу
с фотосушкой и «прокачанными» автомобилями.
Березники,
Комсомольский парк, 5 и 6 августа с 16:00 до 21:00
«Промысловые
тропы» (0+) ждут гостей на
фестивале в посёлке Промысла. Каждый желающий может попробовать себя в
традиционном уральском промысле: мытье золота, резьбе по камню и дереву, косьбе
травы, вязанию веников, заготовке целебных трав, изготовлению кукол-оберегов и
талисманов. Традиционно будет работать выставка-ярмарка «Промысловые ряды»,
кафе «Пиканочка», а праздничную атмосферу помогут создать балагуры и
частушечники, сказители и плясуны, а также исполнители на народных
инструментах.
Промысла,
Горнозаводский ГО, 5 августа с 13:30
В
Перми пройдёт перформативное шоу о течении времени Idomodels show (16+) –
показ коллекций концептуальной одежды российских дизайнеров, видеоарт,
экспериментальная хореография и электронная музыка.
Частная
филармония «Триумф», 11 августа в 20:00
Солист
Карельской государственной филармонии Александр Новосёлов, солистка Пермской
краевой филармонии Евгения Камянская и исполнитель на духовых инструментах,
пермский музыкант Константин Березин выступят с программой «От Баха до джаза» (6+). Зрители услышат произведения разных эпох и
стилей: от барокко до современных джазовых композиций – Бах, Бём, Уэсли,
Римский-Корсаков, Ленц, Морриконе, Бре, Михель, Балайе.
Органный
концертный зал, 10 августа в 19:00
До
конца августа в «Горьковке» можно увидеть «Путешествие по Перми» (16+)
– книги с красочными иллюстрациями. Среди экспонатов – фотоальбомы «Пермь. Три
столетия» и «Пермь 300», сборник «Пермь: 300-летняя история в документах и
лицах» и путеводитель «Пермь. Пермский край», а также книги о культурных
учреждениях города: Пермской художественной галерее, Пермском театре юного
зрителя, музеях и т.д.
Пермская
краевая библиотека им. Горького,
до 31 августа
В
программе благотворительного open-air фестиваля «Ночь на улице» (16+) –
музыка от пермских диджеев, катание на сапах, множество мастер-классов, маркет,
просмотр фильмов в спальниках и фудмаркет. Часть вырученных средств пойдёт на
работу проектов «Территории передышки» и поддержку людей, переживающих
бездомность.
SUP-станция
на городском пляже (ул. 2-я Камская, 31/5), 5 августа в 16:00
Фестиваль «Общественные гостиные» (0+)
будет включать несколько десятков событий в разных районах города, в том числе Дворовый фестиваль (0+).
Все желающие смогут поиграть в любимые игры из детства, лучше узнать историю
города и вместе с соседями сделать что-то полезное для своего района. Первым событием
станет мастер-класс по созданию деревянных мишек (0+) на память о юбилее
города. В 10:00 и 11:30 пройдут мастер-классы для детей 5-8 лет, в 16:00
— для ребят 7-10 лет, а в 18:00 — для детей 8-12 лет. Фестиваль
продолжится 12 августа.
Общественный центр «Нагорный», ул. Геологов, 1, 11
августа с 10:00
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