В пермском Совете по улучшению инвестиционного климата сменился руководитель Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Внесены изменения в состав Совета по улучшению инвестиционного климата при главе города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Так, вместо бывшего мэра Алексея Дёмкина председателем Совета стала временно исполняющая полномочия главы Перми Ольга Андрианова. А её должность зама в Совете достаётся и.о. вице-мэра Марии Норовой.

Согласно документу, в состав Совета включён первый заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин.

От управления промышленности минпрома края место в Совете займёт начальник ведомства Владимир Капитонов, также в Совет вошёл директор производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» Александр Казаков.

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