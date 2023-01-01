Алёна Бронникова Прокуратура оштрафовала главу Добрянки за нарушение прав местных жителей Ответственность руководитель понёс за нарушение порядка рассмотрения обращении Поделиться Твитнуть

Дмитрий Антонов / фото: администрация Добрянского окурга

Главу Добрянки оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращения местных жителей в администрацию округа. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края.

Заявители обратились в мэрию с жалобой на повышение тарифов на отопление. Обращение должно было быть передано в течение семи дней в краевое Министерство тарифного регулирования и энергетики, так как решение данного вопроса не входит в компетенцию муниципалитета. Однако без проверки, не имея полномочий, жителям дали ответ о правомерности начисления платы.

Прокуратура Добрянки возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) в отношении руководителя округа. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа 5 тыс. руб.

В январе 2023 года дума Добрянского городского округа приняла досрочную отставку главы Константина Лызова. В марте депутаты избрали нового руководителя. Им стал директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», экс-глава Дивьинского сельского поселения (Добрянский район) Дмитрий Антонов.

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