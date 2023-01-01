В Перми открывается новый магазин Familia Это будет восьмой в городе магазин федеральной сети Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В субботу, 5 августа, в Перми открывается новый магазин федеральной сети Familia. Он начнёт работу в цокольном этаже ТЦ "Айсберг" (ул. Попова, 16).

Судя по информации на сайте сети, это будет восьмой магазин Familia в краевом центре.

Торговая сеть магазинов off-price Familia основана в 2000 году. Она специализируется на продаже товаров от авторитетных мировых и локальных брендов по специальным сниженным ценам. Сеть объединяет более 415 магазинов в 115 городах России, также работает в Беларуси.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.