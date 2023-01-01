Умерла Ирина Мирошниченко Её похоронят 7 августа на Троекуровском кладбище Поделиться Твитнуть

В четверг, 3 августа, на 82 году жизни в больнице умерла народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Об этом сообщил ТАСС.

О её госпитализации стало известно 30 июля. К врачам Мирошниченко обратилась из-за плохого самочувствия на фоне гриппа.

Ирина Мирошниченко родилась в 1942 году в Барнауле, а затем она с матерью переехала в Москву, где начала заниматься в студии при Московском театре Ленком. В 1961 году она поступила в школу-студию МХАТ и на третьем курсе снялась в своей первой картине «Я шагаю по Москве». Первой большой работой актрисы в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо» (1966). В «Андрее Рублёве» Андрея Тарковского Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины. Она также снялась в фильмах «Кремлёвские куранты», «Дядя Ваня», , «Пришёл солдат с фронта», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюблённый», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» и др.

Мирошниченко также была известной театральной актрисой и участвовала в постановках, таких как «Чайка», «Три сестры», «Валентин и Валентина», «Идеальный муж». В 1988 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Похороны актрисы состоятся в понедельник, 7 августа, на Троекуровском кладбище.

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