Цены на бензин в Прикамье растут 16 недель подряд Дорожает и дизельное топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уже 16 недель подряд цены на бензин в Пермском крае продолжают расти. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Росстат.

На прошлой неделе был зафиксирован рост цен на все виды бензина. Самый большой скачок цены был у АИ-98, который подорожал на 42 коп. и теперь стоит 63,89 руб./л. АИ-92 стал дороже на 37 коп. (цена литра 49,22 руб.). Цена на АИ-95 выросла на 29 коп (53,43 руб. за литр).

Дизельное топливо также подорожало на 30 коп. и теперь стоит 60,28 руб./л.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.