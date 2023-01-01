Возле ЖК «Триумф» в Перми вспыхнули автомобильные покрышки Тушение пожара продолжается Поделиться Твитнуть

Сергей Иванов

Как сообщили ГУ МЧС по Пермскому краю, в 12.29 в оперативные службы поступил сигнал о сильном задымлении на ул. Карпинского в Перми. Как выяснили прибывшие на место сотрудники МЧС, происходило горение автомобильных покрышек.

Место возгорания не уточняется, однако местные жители сообщили «Новому компаньону», что столб чёрного дыма поднимался с участка, расположенного недалеко от железной дороги (там проходит Трансиб) напротив ЖК «Триумф».

В 12.4 пожар на площади 30 кв. м был локализован. О пострадавших и об окончании тушения огня не сообщается.





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