Активисты молодёжной организации компании «Метафракс Кемикалс» стали участниками слёта работающей молодёжи Поделиться Твитнуть

Активисты молодёжной организации компании «Метафракс Кемикалс» стали участниками туристического слёта работающей молодёжи Пермского края. Мероприятие состоялось в минувшие выходные на территории Кудымкарского муниципального округа.

Сотрудники предприятия выступили в составе команды «Молодёжь в КУБе». В нее вошли 20 участников, среди них 16 — работники «Метафракса». На турслёт также приехали 5 болельщиков команды.

Темой турслёта этого года стала «Территория мистики», в основу легли легенды и поверья коми-пермяцкого народа. На месте команды встретил творческий народный коллектив, исполняющий коми-пермяцкую песню. В сочетании с хороводом погружение в тематическую атмосферу происходило мгновенно.

После торжественного открытия участники разошлись по локациям на мастер-классы. Командам предстояло обучение игре на национальных музыкальных инструментах, танцу «тупи-тап», изучение коми-пермяцкого языка. Также участники делали обереги из бересты, палочек из ниток и цветов, оформляли банданы печатями с рисунками. После на обеде их ждала традиционная уха, выпечка и напиток сур.

Организаторы приготовили множество творческих конкурсов и спортивных состязаний. Участникам нужно было пройти «Медвежью тропу» (туристическая полоса»), сразиться на «Дзулимпиаде» (коми-пермяцкие спортивные игры), удивить судей своими кулинарными способностями.Капитаны команд путем жеребьёвки определяли тематику своего выступления в песенном конкурсе, а также в представлении бивуака. «Молодёжь в КУБе» вытянула фильм «Иван Васильевич меняет профессию». В творческом испытании команде предстояло показать пролог к третьему сезону «Территории». Блюдо для конкурса «Молодые ножи» от команды с участием сотрудников предприятия включало в себя сырные шарики, картофельные дольки, куриные крылышки в панировке, а также напиток для дегустирующих. Ребята обыграли подачу блюда через вытянутый на жеребьевке фильм.

По результатам испытаний «Молодёжь в КУБе» попала в десятку сильнейших команд. О турслёте рассказала инженер-конструктор «Метафракс Кемикалс» Наталья Половинченко, капитан команды «Молодёжь в КУБе»:

— В этом году наша команда частично обновила состав. В неё вошли новые талантливые и креативные активисты Молодёжки «Метафракс Кемикалс». Совместными усилиями в течение трех недель мы придумывали сценарии, репетировали, мастерили реквизит и декорации для выступлений. Это были насыщенные дни, когда ты после работы идешь репетировать до десяти часов вечера, а все выходные красишь декорации. Хочется сказать спасибо всем участникам и болельщикам команды за неоценимый вклад. Ведь именно благодаря сплоченности, мы вошли в десятку сильнейших команд среди работающей молодёжи Пермского края. Несомненно, каждый участник надолго запомнит этот турслёт — насыщенный яркими событиями, эмоциями и невероятной энергией активной молодёжи.

Всего в 2023 году в туристическом слёте приняли участие 23 команды из 19 муниципалитетов Пермского края — 550 человек. Организаторами слета по заказу Агентства по делам молодёжи Прикамья стали Региональный молодежный центр и Ассоциация работающей молодёжи Пермского края при поддержке администрации Кудымкарского муниципального округа.

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