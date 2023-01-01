Алёна Бронникова В аэропорту Перми объяснили причину образования столба дыма, напугавшего местных жителей На территории аэропорта проходят плановые учения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми утром 3 августа заметили столб дыма над аэропортом Большое Савино. Они услышали оповещение о проведении учений, однако обеспокоились его происхождением. В пресс-службе аэропорта «Новому компаньону» прокомментировали ситуацию.

На территории аэропорта проходят плановые учения Службы противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полётов. Происхождение дыма не связано с настоящим пожаром. «Проходят учения. Горит тренировочный самолёт, его поджигают, а затем тушат», — заявили в пресс-службе.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.