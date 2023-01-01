В Перми скончался доцент Высшей школы экономики Дмитрий Гергерт В вузе он проработал более 20 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Гергерт

Архив ИД «Компаньон»

Скончался доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Перми Дмитрий Гергерт. Об этом в социальных сетях сообщили его друзья и коллеги.

Дмитрий Гергерт в 1997 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства». Параллельно с Политехом получил образование в Институте повышения квалификации — РМЦПК на факультете менеджмента и бизнеса.

Начал работать в НИУ ВШЭ в 1998 году. В 2003 году защитил диссертацию «Интеграция стратегического планирования и рыночной стоимости бизнеса как фактор развития», стал кандидатом экономических наук.

Гергерт был академическим руководителем образовательной программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации». Его научно-педагогический стаж — 22 года.

Редакция «Нового компаньона» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Гергерта.

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