На эспланаде Перми после ремонта открыли детские батуты Поделиться Твитнуть

фото: администрация Ленинского района Перми

Подрядная организация завершила ремонт детских батутов на эспланаде Перми. Заменены на более прочные пружины и восстановлено верхнее покрытие. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Ленинского района.

Аттракцион был установлен в 2019 году и уже несколько раз ломался. На этот раз исполнитель работ столкнулся с трудностями - у российских производителей отсутствовали подходящие материалы.

В связи с открытием батутов, на эспланаде будет организована специальная программа для детей, включающая игры и развлечения.

Чиновники напоминают горожанам, что батуты предназначены для использования детьми от трёх лет и одновременно могут использоваться только одним человеком.

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