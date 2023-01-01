Пермские врачи провели в Северодонецке 88 операций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из командировки в Северодонецк (ЛНР) вернулась очередная бригада врачей из Пермского края. Как сообщили в пресс-службе минздрава, за два месяца они оказали медпомощь 1,8 тыс. жителям республики.

Было проведено 88 хирургических операций, в том числе 40 по экстренным показаниям. Ещё 113 пациентов прошли лечение в отделении реанимации.

В местной поликлинике терапевты приняли более 900 пациентов, 122 из них прошли медосмотры. Под наблюдением врачей лечение в стационаре прошли 105 пациентов, а консультацию получили 154 жителя территории.

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