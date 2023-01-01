Пермский Театр-Театр отказался от сотрудничества с Иосифом Райхельгаузом Режиссёр должен был ставить «Ромео и Джульетту» Поделиться Твитнуть

Иосиф Райхельгауз / фото: m24.ru

По информации «Нового компаньона», Пермский академический Театр-Театр отказался от сотрудничества с Иосифом Райхельгаузом.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что бывший худрук театра «Школа современной пьесы» приглашён ставить в Перми «Ромео и Джульетту» Шекспира. Это сообщение вызвало протест председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, которая 18 июля написала в своём телеграм-канале: «Переговорила с министром культуры Пермского края А.В. Платоновой. Коротко. «Контракт не подписан, но переговоры ведутся». «Мы проверяем информацию о предыдущих высказываниях и действиях режиссёра».

Сейчас, по информации из театра, от проекта этой постановки решено отказаться. Как сообщил источник, причин несколько, протест Елены Ямпольской — только одна из них.

Иосифа Райхельгауза многое связывает с Пермью. В частности, в театре «Школа современной пьесы», который Райхельгауз основал в 1988 году и бессменно руководил до середины 2022 года, работает Владимир Шульга, бывший пермский тюзовец, один из самых популярных в Перми актёров. Борис Мильграм ещё до назначения художественным руководителем Театра-Театра сотрудничал со «Школой современной пьесы» как приглашённый постановщик. Вскоре после того, как Мильграм возглавил Театр-Театр, в нём прошли гастроли «Школы современной пьесы».

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