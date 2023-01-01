В Пермском крае в дорожной аварии погибли два человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 2 августа, в 13.30 на автодороге Кукуштан-Чайковский в Пермском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в ГИБДД, со стороны с.Сосново в направлении Чайковского двигался КАМАЗ под управлением водителя 1994 г. р. Водитель грузовика на 240 км выехал на полосу встречного движения, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Калина».

В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — заявили в инспекции.

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