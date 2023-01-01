Алёна Бронникова Для летнего отдыха в Пермском крае восстановили два заброшенных лагеря Один из них принимал детей из Северодонецка Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Пермском крае около 175 тыс. детей прошли оздоровление в детских лагерях, количество которых насчитывает более 1 тыс. Из них 60 лагерей загородного типа и более 900 с дневным пребыванием. Об этом на заседании правительства региона 2 августа сообщил глава краевого минсоцразвития Павел Фокин.

В своём докладе он подвёл основные итоги летней оздоровительной кампании. Также он отметил, что власти особое внимание уделяют запуску новых лагерей, особенно тех, которые не работали достаточно длительное время.

«В этом году силами социальных предпринимателей, в результате очень большой совместной работы запустили два таких лагеря. Первый — "Орлёнок" в Платошино на 130 мест в смену. Второй — "Заря" в Гамово (простоял почти пять лет), рассчитан на 180 мест в смену», — рассказал министр.

Он добавил, что в каждом из вновь открывшихся лагерей к августу отдохнули около 350 детей, ещё около 100 чел. планируют заехать в следующую смену.

Ещё одним важным направлением стала организация отдыха детей из ЛНР. Так, этим летом в «Орлёнке» уже отдохнули школьники из Северодонецка.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, в этом году стоит план по организации отдыха порядка 185 тыс. детей.

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