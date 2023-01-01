В спецоперации погиб 31-летний мобилизованный житель Прикамья Иван Ярков Военнослужащий представлен к Ордену мужества Поделиться Твитнуть

Иван Ярков

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В ходе специальной военной операции погиб житель Кудымкарского округа Пермского края Иван Ярков. Об этом сообщили в окружной администрации.

Иван родился 17 января 1992 года в д. Перково Кудымкарского района Пермской области. Учился в Кувинской средней общеобразовательной школе. После её окончания поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум на специальность «Дорожное хозяйство».

После службы в рядах российской армии переехал в Верхнюю Пышму Свердловской области, где трудился на заводе ОАО «УралРедМет».

В сентябре 2022 года Иван был мобилизован для участия в специальной военной операции. Служил стрелком 1453-го мотострелкового полка в звании рядового. При исполнении воинского долга 23 июля 2023 года погиб в Донецкой Народной Республике.

У Ивана Вячеславовича остались жена и сын.

За самоотверженность и отвагу Иван Ярков представлен к Ордену мужества.

Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким: «Это огромная боль утраты. Иван Ярков навсегда останется примером верности Родине. Память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах».

Прощание с Иваном Ярковым состоится на центральной площади с. Кува 3 августа в 12:00.

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