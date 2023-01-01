Алёна Бронникова Пермское предприятие расширит производственные площадки для выполнения гособоронзаказа Комиссия по землепользованию и застройке поддержала смену зонирования Поделиться Твитнуть

НПО "Искра"

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Пермское научно-производственное объединение «Искра» обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с просьбой изменить территориальную зону своих объектов для расширения производства. Заявление было рассмотрено на заседании в конце июля.

«Заявление объединения «Искра» с просьбой установить территориальную зону производственно-коммунальных объектов третьего класса вредности в Орджоникидзевском районе по ул. Академика Веденеева. Это единый комплекс, состоящий из 15 земельных участков. А также установить территориальную зону третьего класса вредности по ул. Новозвягинской, 57, 57а, 57б, 57в, 57г», — сообщили в комиссии.

На сегодняшний день на данной территории была установлена зона, не позволяющая реализовать инвестпроект. Предприятие планирует реконструировать объекты, в связи с чем был полностью разработан проект санитарно-защитной зоны, получено заключение и главного санитарного врача.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, спрос на продукцию оборонно-промышленного комплекса растёт. Установление зоны ПК-3 позволит заводу расширить производство и своевременно выполнять гособоронзаказ. По информации ведомства, все инженерные решения и природоохранные мероприятия проекта исключают негативное влияние на окружающую среду.

ПАО «НПА «Искра» действует с 1996 года. По информации официального сайта, предприятие занимается производством оборудования для топливно-энергетической и ракетно-космической отраслей. Располагает современной производственной и экспериментальной базой.

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