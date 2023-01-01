Июль в Перми был на 2 градуса теплее нормы Осадки распределялись по территории края неравномерно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Июль в Пермском крае оказался тёплым. Средняя температура воздуха за месяц составила от +17,5˚ в Усть-Черной до +21,6˚ в Чайковском, а в Перми +20,7˚, что на северо-западе края примерно соответствует климатической норме, а на юге теплее нормы на 2,5˚ (в Перми на 2,2˚). Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. В Перми июль занял третье место по средней температуре воздуха в XXI веке (после июля 2004-го и 2020 года).

Первая половина месяца на юге края была очень жаркой (на 5˚ теплее нормы), а вторая – умеренно прохладной (около нормы или на 1˚ ниже нее). В северных районах был более ровный ход температуры воздуха без значительных отклонений от нормы.

Главным событием июля стала беспрецедентная волна жары 10-11 июля, когда на большинстве метеостанций южной части края, включая Пермь, были установлены новые исторические максимумы температуры воздуха. В частности, на четырех метеостанциях было +38˚ или выше (в Чернушке +38,6˚, в Осе, Чайковском и Октябрьском +38,1˚). В Перми также был установлен новый исторический максимум +37.5˚, а в Ножовке среднесуточная температура воздуха достигла +32,6˚, что соответствует климатической нормы июля в Ашхабаде.

Осадки распределялись по территории края неравномерно. На юге края в июле продолжалась беспрецедентная засуха (вероятно, самая сильная в истории метеорологических наблюдений). После почти полного отсутствия осадков с апреля по июнь (18-30 мм за три месяца), в первой половине июля осадков также не было, а во второй декаде они выпадали в виде локальных ливней. В итоге меньше всего осадков выпало в Кунгуре и Чернушке (26 мм и 31 мм соответственно), а достаточное количество дождей в южной части было лишь в Верещагино и Чайковском, благодаря локальным сильным ливням. На севере дождей было больше, в том числе отмечались и обложные дожди 19 июля (когда в Бисере выпало 55 мм за сутки). Больше всего осадков за месяц выпало в Кочево - свыше 130 мм, или более полутора месячных норм.

Хотя в Перми за месяц не было ни одной сильной грозы, но по краю в июле наблюдалось множество конвективных явлений в основном умеренной интенсивности. Так, 1 июля и 12 июля отмечались шквалы (1 июля в Вае 21 м/с, 12 июля в Кочево, в Лысьве и в Вае 22-23 м/с). В Юрле тогда же прошел локальный сильный шквал, который повалил множество деревьев.

Град выпадал 12 июля на трех метеостанциях (в Косе, Кочево и Ныробе), диаметром 14-16 мм. Данных о более крупном граде не поступало. Также град отмечался 18 июля в отдельных районах Перми и в Верещагино.

Сильные и очень сильные дожди отмечались в Кочево 8-9 июля (52 мм за 6 ч), в Лысьве 15 июля (34 мм за 12 ч), в Бисере 19 июля (44 мм за 12 ч) и в Усть-Черной 27 июля (35 мм за 12 ч).

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