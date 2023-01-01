В Пермской ТПП созданы два новых комитета Утверждены председатели Поделиться Твитнуть

Наталия Агафонова и Анастасия Беленкова

Пермская ТПП

Правление Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП) приняло решение утвердить создание двух новых профильных комитетов — по образованию и работе с кадрами, а также по устойчивому развитию бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Председателем комитета по образованию и работе с кадрами стала ректор ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права» Наталия Агафонова, а комитет по устойчивому развитию бизнеса возглавила управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анастасия Беленкова.

Как пояснили в ПТПП, оба объединения были созданы по инициативе бизнеса.

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