В Перми осудят местного жителя за незаконный оборот более 5 килограммов наркотиков
Мужчине грозит пожизненное заключение
В Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в крупном и особо крупном размере.
Установлено, что обвиняемый, местный житель, действуя в составе организованной группы, в течение года осуществлял сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории города.
При задержании обвиняемого у него нашли и изъяли более 5,5 кг наркотиков и психотропных веществ. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Причастность других лиц к совершению преступления ещё устанавливается.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.