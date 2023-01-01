В Перми осудят местного жителя за незаконный оборот более 5 килограммов наркотиков Мужчине грозит пожизненное заключение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в крупном и особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемый, местный житель, действуя в составе организованной группы, в течение года осуществлял сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории города.

При задержании обвиняемого у него нашли и изъяли более 5,5 кг наркотиков и психотропных веществ. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Причастность других лиц к совершению преступления ещё устанавливается.

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