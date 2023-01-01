Трамваи не будут ходить по улице Карпинского в Перми ещё минимум месяц
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Перекрытие трамвайного движения по ул. Карпинского в краевом центре продлено до 31 августа 2023 года. Об этом сообщили в минтрансе.
Как пояснили в ведомстве, на участке перекрытия (от остановки «Ул. Левченко» до остановки «Шоссе Космонавтов») продолжаются работы по переустройству существующих трамвайных линий в рамках продления ул. Крисанова.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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