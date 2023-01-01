Алёна Бронникова Оборонное предприятие Перми планирует расширить производство бронежилетов Власти установили территорию промзоны на прилегающих к ЗАО «Кираса» участках Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Пермское оборонное предприятие ЗАО «Кираса» планирует расширить производство бронежилетов в условиях проведения СВО. Для этого комиссия по застройке и землепользованию Перми на заседании приняла решение установить зону производственно-коммунальных объектов пятого класса вредности (ПК-5) на прилегающей к заводу территории.

Заявление на рассмотрение вопроса поступило от краевого минимущества. Установление зоны ПК-5 по ул. Челюскинцев в Дзержинском районе позволит разместить на данной территории необходимые объекты.

«Утверждённым проектом межевания предусмотрено формирование земельного участка. В последующем планируется предоставление земельного участка ЗАО «Кираса». Данное предприятие включено в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день оно увеличивает мощности, так как занимается производством бронежилетов», — сообщили на заседании.

Сейчас данную территорию разрешено использовать под строительство жилых домов. Проект прошёл публичные слушания. Комиссия одобрила смену зонирования территории по ул. Челюскинцев.

По данным официального сайта предприятия, ЗАО «Кираса» основано в 1990 году. Сейчас оно является одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств России, поставляет продукцию в страны Восточной Европы, Азии и Африки. Ещё одним направлением является производство специальной защитной одежды для пожарных.





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