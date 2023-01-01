В центре Перми 1 августа отключат светофоры на трёх перекрёстках Поделиться Твитнуть

Во вторник, 1 августа, с 8.00 до 19.00 в связи с профилактическими работами, проводимыми Камскими электросетями, будут отключены светофорные объекты на трёх перекрёстках в центре Перми. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Так, светофоры не будут работать на перекрестках ул. Екатерининской с улицами ул. Горького, Островского и Попова.

Водителей просят быть внимательными, снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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