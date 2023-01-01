Алёна Бронникова Власти Прикамья утвердили перечень случаев, когда можно менять Генплан муниципалитетов В него внесено девять пунктов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Правительство Пермского края утвердило перечень случаев, когда можно вносить изменения в Генеральный план муниципального, городского округа региона применительно к части населённого пункта. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Всего указано девять таких случаев.

Так, например, в первую очередь указано, что внесение изменений возможно при приведении генерального плана муниципального, городского округа Пермского края в соответствие с утверждённой схемой территориального планирования региона, схемой территориального планирования двух и более субъектов РФ. Согласно следующим пунктам, внести изменения можно при реализации инвестпроектов, концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве и КРТ реализуемых на территории региона и муниципалитетов.

Кроме того, изменения можно внести в случае реализации законов о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям и отдельным категориям граждан в собственность для ИЖС на территории региона. Также коррективы вносятся при вступлении в законную силу судебных актов о признании недействующей части генплана в границах населённого пункта.

Подробно все случаи описаны в Перечне, утверждённом постановлением краевых властей № 574-п от 26 июля 2023 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.