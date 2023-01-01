В Пермском крае остановлены поиски пропавшей на пляже 26-летней девушки
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В Пермском крае остановлены поиски 26-летней девушки. Она отдыхала на Каме в районе Краснокамска Пермского края, 28 июля ушла с пляжа и с тех пор место её нахождения было неизвестно.
«Найдена, жива. Просьба снять репосты», — написали на своей странице в соцсети «Вконтакте» волонтеры поискового отряда «Регион 59», ранее разместившие пост с просьбой помочь найти пропавшую.
Где была всё это время девушка, не сообщается.
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