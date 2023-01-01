Алёна Бронникова Пермские приставы задержали невесту и доставили её в отделение прямо в свадебном платье Женщина задолжала своим детям около 1,6 млн рублей алиментов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Дзержинского района Перми задержали невесту в день её свадьбы. Как отмечается на сайте ведомства, сотрудники ГУФССП дождались окончания церемонии бракосочетания и доставили женщину в отделение прямо в свадебном платье.

«Сотрудники отдела судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю действовали по поручению своих коллег из Губахи. Именно там на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 39-летней алиментщицы, которая задолжала двум своим детям порядка 1,6 млн руб.», — сообщает пресс-служба ведомства.

На должницу составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. По итогам рассмотрения дела суд назначил ей наказание в виде 90 часов обязательных работ.





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