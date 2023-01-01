Алёна Бронникова Пермский производитель укупорочных средств увеличил выработку продукции благодаря нацпроекту Внедрение инструмента бережливого производства позволило ускорить весь процесс Поделиться Твитнуть

Пермское ООО «Норд ПАК»

permkrai.ru

В рамках национального проекта «Производительность труда» пермский завод «Норд ПАК» увеличил производство полимерных укупорочных средств. На сайте правительства сообщается, что оптимизировать процесс удалось благодаря введению инструмента бережливого производства «Автономное обслуживание оборудования и анализ общей эффективности оборудования (OEE)».

Компания рассказала об итогах участия в нацпроекте в течение шести месяцев. Рабочая группа предприятия и эксперты РЦК в ходе его реализации выявили, что в связи с частыми остановами из-за внеплановых простоев длительная переналадка оборудования и хаотичное расположение запасов снижают процесс производства.

Для решения проблемы был внедрён инструмент бережливого производства, визуализированы рабочие места и хранение материалов, разработан стандарт переналадки по замене клише, изменилась схема перемещения продукции внутри производства. Всё это позволило сократить время протекания процесса на 22%, запасов в потоке — на 24% и увеличить выработку продукции на 12%.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в целях создания условий для ежегодного прироста эффективности работы в целом по России на 5% к 2024 году. Для этого федеральное правительство разработало комплекс мер господдержки бизнеса, в том числе финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь. Оператором проекта в Прикамье является Региональный центр компетенций, созданный на базе Регионального центра инжиниринга.

«Реализация нацпроекта помогла раскрыть потенциал сотрудников, пришло понимание, для чего всё это делается и какие выгоды можно получить при постоянном использовании производственной системы. У нас появился отдельный сотрудник, который будет отвечать за внедрение инструментов бережливого производства», — цитирует пресс-служба регионального правительства директора по производству ООО «Норд ПАК» Романа Ахметова.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что производительность труда имеет большое значение для бизнеса региона и позитивно отражается на социально-экономической обстановке, а развитие предприятий позволяет создать условия для повышения доходов жителей.

«Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а значит, и на стабильность региона. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников. Внедрение компаниями новых подходов в рационализации производственных процессов напрямую связано с себестоимостью продукции. На сегодняшний день в Пермском крае к нацпроекту присоединились 117 компаний», — отметил губернатор.

Группа компаний «Норд ПАК» ведёт свою деятельность в Пермском крае в области производства полимерных укупорочных средств для ликёроводочной промышленности российских предприятий с 2005 года. Полный цикл производства и автоматизированная сборка готового изделия обеспечивают необходимую технологическую чистоту и высокую производительность труда.

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