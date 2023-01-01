Максим Артамонов В Краснокамске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве с помощью палки Он забил до смерти земляка рядом с железнодорожной станцией Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи задержали жителя Краснокамска, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека повлёкшего смерть потерпевшего. Ему уже предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, в ночь на 23 июля этого года 22-летний житель Краснокамска вступил в конфликт с незнакомым 33-летним мужчиной рядом с железнодорожной станции «Рейд». Во время драки обвиняемый нанёс множественные удары деревянной палкой и ногой по голове и другим частям тела мужчины. После этого он скрылся с места преступления. Потерпевшего доставили в больницу, где он в те же сутки скончался.

Сейчас по ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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